Israele, Capezzone: le majorettes del terrore che difendono i nazi-islamici

Le facce sono sempre le stesse. Protestano per ogni cosa, dalla riforma della scuola al caro affitti e adesso si schierano dalla parte di Hamas dopo il barbaro attacco contro Israele. Daniele Capezzone prova ad aprire gli occhi agli studenti italiani che (a corto di storia) scendono in piazza da Milano a Roma per contestare le mosse del governo israeliano che, ribadiamo ancora una volta, ha tutto il diritto di difendersi con ogni mezzo dagli attacchi dei terroristi che stanno insanguinando lo Stato del popolo ebraico.