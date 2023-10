14 ottobre 2023 a

Chiamiamola "la comodità dell'indifferenza". Di fronte ai tagliatori di gola islamici di Hamas non si può avere una posizione "terza" e sperare nel negoziato. Ma Pd e Movimento 5 Stelle, ancora una volta, non l'hanno capito e sulla tragedia in corso in Israele e Palestina stanno confermando tutta la loro ignavia, non solo politica.