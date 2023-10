Crosetto in Libano: "Necessaria una chiara distinzione", lezione alla sinistra

23 ottobre 2023 a

a

a

"È necessario fare una chiara distinzione tra Hamas, che è una organizzazione terroristica che ha come scopo quello di distruggere Israele, e il destino del popolo palestinese": a dirlo il ministro della Difesa Guido Crosetto, parlando a Rai news 24 durante la sua visita in Libano. L'Italia, ha poi aggiunto il ministro, starebbe cercando di favorire "una de-escalation" del conflitto tra Hamas e Israele.

Secondo Crosetto, comunque, "nessuno è così pazzo da pensare di allargare il conflitto". In Libano, il ministro ha fatto visita ai militari italiani e ha incontrato alcuni rappresentanti delle istituzioni del Paese. "Sarebbe ancora più drammatico se queste vicende infiammassero il mondo islamico e scatenassero guerra tra Islam e Occidente - ha proseguito -. È la prima volta che vedo attivismo corale per evitare che la situazione possa peggiorare".

"Tanto non ci riescono". Meloni sotto attacco, la fucilata di Crosetto al Pd

Infine, parlando del contingente italiano in Libano, Crosetto ha detto: "Hanno un fondamentale ruolo di pacificazione e di protezione della popolazione. È ancora più fondamentale preservare questa presenza per tutto il mondo che crede nella pace". I caschi blu "hanno oggi più difficoltà rispetto ai mesi precedenti e passano molte ore nel bunker - ha sottolineato il ministro - perché è fondamentale per noi garantire la sicurezza delle persone che sono qui e loro devono proteggersi quando ci sono questi scontri".