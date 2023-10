Dario Nardella, ecco chi l'ha sbugiardato: "Benzina a 2 euro"

29 ottobre 2023 a

a

a

Clamorosa gaffe quella commessa dal sindaco di Firenze Dario Nardella sulla piattaforma “X”, il vecchio Twitter di Elon Musk. Ad accorgersene è stato, tra gli altri, Diego Bianchi, che ne ha parlato nella puntata di Propaganda Live andata in onda venerdì sera su La7.

Tutto parte da un tweet scritto dal sindaco: «Un cittadino per strada mi ha fermato e mi ha detto: “Ho visto il video in cui il governo festeggia i successi di quest’anno allora sono uscito anche io a festeggiare, però sono rimasto in zona perché la benzina è a 2 euro». Sotto al tweet, però, diversi utenti hanno fatto notare al primo cittadino che in realtà quelle parole erano state scritte il giorno prima da un altro utente, “Danilo”, sempre su X. Una ragazza, infatti, taggando “Danilo” ha scritto: «Dove l’ho già sentita questa?». E il diretto interessato ha risposto: «Quel cittadino ero io».