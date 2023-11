FdI e Lega? All'Università di Trento lo studio sulle "gerarchie sessuali" dei partiti

03 novembre 2023 a

L'Università di Trento studierà Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Non per analizzare "solo" la loro crescita politica, e nemmeno i programmi. No, per passarne al setaccio anche i discorsi e capire le "gerarchie di genere" e "sessuali" dentro i rispettivi partiti, Fratelli d'Italia e Lega, e più in generale dentro il centrodestra.

L'obiettivo del titolo della ricerca è "GeNoMa, Norme di genere, Mascolinità e violenza contro le donne". Come spiega il Tempo, il vincitore dell'assegno di ricerca vincerà 21.694 euro. Pagati peraltro con i fondi del Pnrr. "Il progetto mura a studiare i discorsi e le politiche dei due partiti di destra radicale italiani di Fratelli d’Italia e Lega al fine di identificare quali immagini e gerarchie di genere e sessuali siano prevalenti nella loro ideologia politica", si legge nel bando. La tesi di fondo, e già questo è destinato a creare polemiche, è che dentro quei due partiti (ed evidentemente solo quelli, visto che non si fa cenno di Pd, M5s e restante arco parlamentare) ci siano delle gerarchie sessuali prestabilite. E sorvoliamo sul fatto che FdI e Lega vengano definiti "destra radicale".

Il ricercatore dovrà passare al vaglio "le posizioni relative al campo della famiglia e delle relazioni sociali e quello dell'immigrazione per evidenziare se Lega e FdI condividano le stesse posizioni o meno". Sotto la lente di ingrandimento, inoltre, "le due leadership di Matteo Salvini e Giorgia Meloni per analizzare le modalità attraverso cui viene veicolata la loro immagine di leader e verificare se vi sono differenze nelle loro capacità di leadership di partito".

"È davvero possibile che vengano investiti finanziamenti per un progetto di questo tipo? - ha chiesto Claudio Cia, capogruppo consigliare provinciale di FdI che ha sollevato il caso - Vale la pena spendere denaro pubblico al fine di produrre una ricerca accademica sui discorsi e sull'ideologia politica di Giorgia Meloni e Matteo Salvini? Chiedo un aiuto per comprendere quale sia la profonda rilevanza che un progetto di ricerca di questo tipo potrebbe comportare".