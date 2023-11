Fabio Fazio, Mentana ad alzo zero: "A Beppe Grillo nessuna domanda"

Roberto Tortora 13 novembre 2023 a

Pioggia di critiche su Beppe Grillo, dopo la sua riapparizione in televisione a distanza di quasi dieci anni. Ha scelto il salotto buono di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa sul Nove ed è apparso, tra il serio e la battuta, in tono assai dimesso e disfattista.

In particolare, non è piaciuto a direttore e vice-direttore del TgLa7, Enrico Mentana e Gaia Tortora, che lo hanno stroncato su Twitter. Scrive Mentana: “Non potevo resistere a guardare Grillo su CTCF e non capivo se fosse una replica di dieci anni fa o fosse una diretta. Nessuna autocritica, anche dopo aver avuto il Governo nelle mani. Nessuna domanda da Fazio, altrimenti avrebbe dovuto guardarsi dietro e soprattutto dentro". Più sintetico, ma altrettanto negativo, il commento della Tortora: "Direi che sta messo maluccio per replicare all'infinito sempre lo stesso show. Noioso. Un colpaccio, ma noioso Grillo”.

Il co-fondatore del Movimento 5 Stelle resta nell’animo un comico e il suo intervento da Fazio, colmo di battute su se stesso, riflette anche il suo silenzio degli ultimi tempi. Grillo ammette: "Sono qua per una cosa, per sapere chi sono io in base a quello che pensate voi di me... Sono il peggiore? Sì, io sono il peggiore. Io ho peggiorato questo Paese, non c'è battuta. Faccio dei danni da solo anche a casa. Ecco perché mi sono un po' ritirato a vedere cosa succede. La mia è una rabbia buona, io sono buono dentro. Dopo l'ultima intervista con Vespa ho perso le elezioni, tutti quelli che ho mandato af***lo sono al governo, ho combattuto tutto il mondo ed ora vado in un bar e mi fate pagare il caffè".

Nel suo intervento spiega anche la sua debacle politica: "Non sono più in grado di condurre e portare a buon fine un movimento politico. Prima c'era Casaleggio che era un manager. Ecco perché mi sono un po' ritirato. Ho fondato un movimento, ma mi ero iscritto al Pd ad Arzachena”. Quindi, la richiesta al pubblico: "Cosa volete che faccia? Ditelo. Ditelo in diretta, per favore. Ho bisogno che voi siate sinceri”. Il pubblico in studio risponde in coro: "Il comico!". Fazio ha provato a metterci una pezza, inutilmente, per proteggere il suo ospite: "Il comico... Perché riconoscono la grazia e la leggiadria del comico. Il comico può dire cose che nessun politico può dire".