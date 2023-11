Pd-M5s, dal treno per la Boschi all'auto blu grillina: quando a indignare erano loro

Salvatore Dama 23 novembre 2023 a

Parafrasando: quando c’era lui i treni arrivavano in ritardo. Lui è Francesco Lollobrigida, al centro di una bufera per un convoglio dell’Alta Velocità abbandonato strada facendo. E riecco che tornano gli anticasta. Ma chi, tra gli attuali oppositori, può parlare? Vediamo. Sempre a proposito di treni. Nel 2016 Dagospia veicolò queste due “maldicenze”. La prima: che sulla linea ad Alta Velocità Firenze-Milano era sbucata all’improvviso la fermata Arezzo, pare (sottolineiamo pare) per far salire in carrozza Maria Elena Boschi. La seconda: quando Graziano Delrio era ministro dei Trasporti, Trenitalia avviò una corsa della AV dalla stazione di Reggio Emilia a Roma. Senza fermate. Partenza ore 6.56, arrivo nella capitale alle 9.10. Di dove è Delrio? Esatto.

Continuiamo. Qui non si parla di treni, ma Anna Finocchiaro andò fuori dai binari. Quando fu beccata con la scorta che le spingevano il carrello da Ikea. «Ma era solo il mio autista», si giustificò. Ah, allora va bene. Indimenticabile la storia dell’Air Force Renzi, preso in leasing e poi rottamato dai grillini. Magari rottamato: sta ancora in un hangar a Fiumicino. Dovrebbe essere smantellato, ma non si sa da chi. È noto che i 5Stelle per i privilegi della casta avessero un’allergia. Ma di quelle che nel corso della vita passano. Il presidente della Camera Roberto Fico prese il bus per Montecitorio. Ma solo il primo giorno. Poi scoprì la pelle creme Dakota dei sedili delle berline. Il primo bilancio previsionale della Camera targata M5s pianificò l’acquisto di 7 nuove ammiraglie.

Qualche mese dopo l’insediamento della Raggi a Roma il grillino Ferrara è stato pizzicato mentre andava in giro con l’autista. Idem in Sicilia. Il grillino Venturino era stato scoperto a usare l’auto col lampeggiante: «Non ho la macchina», la giustificazione. Edouard Ballaman, nel 2010 presidente del Consiglio regionale friulano, prendeva l’auto blu per andare a cena con la fidanzata. Epica la figura dell’ex ministro dei Trasporti Burlando, beccato mentre guidava contromano. Tirò fuori il tesserino della Camera (scaduto). Evitò la multa.