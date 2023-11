26 novembre 2023 a

a

a

L’agitazione degli autonomi in programma per domani è stata annullata. La svolta è stata dettata dal pugno duro del ministro. Ecco come Salvini è riuscito a disinnescare l'ennesimo sciopero con il chiaro intento di allungare il weekend. L'analisi di Pietro Senaldi.



Clicca qui iscriviti gratuitamente e leggi il commento integrale di Pietro Senaldi