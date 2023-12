Meloni, lezione a Chiara Ferragni: "Perché gli influencer non sono un modello"

17 dicembre 2023 a

Giorgia Meloni dal palco di Atreju mette nel mirino anche Chiara Ferragni. L'influencer entra nell'intervento del premier dopo la multa salatissima che ha ricevuto per il caso del pandoro in beneficenza della Balocco: "Gli influencer non sono quelli che fanno soldi a palate mettendo vestiti o borse o promuovendo carissimi panettoni facendo credere che si farà beneficenza, ma il cui prezzo servirà solo a pagare cachet milionari".

E ancora: "Il vero modello - insiste il premier - è di chi quell'eccellenza italiana la ingegna e la produce, che ha successo perché noi siamo più bravi, lo sappiamo fare meglio, e ai giovani dobbiamo insegnare che creare quei prodotti è più straordinario crearli che imparare a mostrarli". Parole chiare quelle del premier che mettono nel mirino l'influencer travolta dalle critiche dopo la stangata dell'Antitrust.

Poi l'attacco al Movimento Cinque Stelle: "L’autoproclamatosi partito dell’onestà ha finito per arricchire soprattutto i disonesti. Non ci stupisce, perché su ogni cosa hanno fatto esattamente il contrario di quello che avevano promesso", afferma il premier bacchettando Conte sul Superbonus. E ancora: "A ogni italiano quel poter ristrutturare le case gratuitamente ha lasciato un debito di circa 2mila euro a testa, e non voglio parlare delle truffe - ha aggiunto -. Ogni giorno ce ne sono per centinaia di milioni per una norma scritta così male: all’inizio l’intento era condivisibile, ma è diventato il più grande regalo italiano ai truffatori".