Daniele Capezzone, lo sfogo: "Avete visto Repubblica su Atreju?!", cosa rivela

18 dicembre 2023

Un attacco in piena regola. La rassegna stampa che questa mattina presenta Daniele Capezzone a "Occhio al caffè" è la summa del livore rosso contro Giorgia Meloni. Troppo forte la botta incassata dai progressisti dopo il trionfo di Atreju. E così si aprono le valvole dell'odio e c'è spazio per una rilettura al contrario di quanto accaduto. Capezzone evidenzia il titolo di Repubblica "Assalto alla Schlein". Un titolo che di fatto sconfessa quanto fatto finora dalla sinistra che ha attaccato con toni al limite dell'insulto il governo e il centrodestra. Una sinistra che, come sottolinea lo stesso Capezzone, ha trovato solo il tempo per il piagnisteo, per la lagna. Del resto il contro-Atreju della sinistra è stato un clamoroso flop, ma i giornaloni si sono ben guardati di evidenziarlo. Ecco qui di seguito la rassegna stampa completa di Daniele Capezzone, come sempre "scorrettissima"