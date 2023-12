Conte manda in tilt i sottotitoli: cosa compare sotto il suo discorso su Mes

21 dicembre 2023 a

Un vero e proprio show quello di Giuseppe Conte alla Camera. Il leader del Movimento 5 Stelle si scatena sul Mes, al punto che i sottotitoli della Camera non riuscivano a stargli dietro. "Oggi avete portato alla chetichella, in fretta e furia, la votazione sul Mes che nascondevate nei meandri delle commissioni. Oggi siete qui. E che pensate che gli italiani siano così stupidi che col voto di oggi, semmai sarà un no immaginiamo, voi maschererete i vostri fallimenti sull'immigrazione, sulla stabilità e crescita? Ma che avete preso gli italiani per un popolo di stupidi?", tuona il fu premier prima di continuare: "Vedete, ci meravigliate tanto perché siete veramente dissociati. Vediamo nelle vostre feste, ad Atreju e siete dei leoni... Invece..., non vi dovete offendere se vi dico che siete dei leoni nelle vostre feste di partito, che abbiamo visto ad Atreju. Abbiamo visto Giorgia Meloni ancora una volta diventa paonazza, si scompone... ma perché non si scompone in Europa? Perché non diventa paonazza in Europa dove fate i docili agnellini?".

Nei giorni scorsi la stessa premier ha accusato il leader pentastellato. Il motivo? "Il governo Conte alla chetichella ha dato l'assenso al Mes": ha detto mostrando alle opposizioni il fax inviato all'allora rappresentante Massari da Luigi Di Maio in cui lo autorizzava a siglare il Mes. E questo, ha aggiunto, è successo "il giorno dopo le dimissioni del governo Conte, quando era in carica solo per gli affari correnti. Capisco la vostra difficoltà e il vostro imbarazzo, ma dalla storia non si esce. Questo foglio dimostra la scarsa serietà di un governo che prima di fare gli scatoloni lasciava questo pacco al governo successivo". Da qui il clima incandescente del "no" alla ratifica del trattato.