Giorgia Meloni e l'esercito, orgoglio tricolore: "Il volto migliore dell'Italia"

«Rappresentate il volto migliore» dell’Italia. Nel suo videomessaggio ai contingenti militari impegnati all’estero, Giorgia Meloni si è rammaricata di non poter andare di persona in Libano. La premier, ancora debilitata dall’influenza, ha parlato in collegamento dal Comando di vertice dell’area operativa interforze, per i tradizionali auguri di Natale e per dire un «grazie a nome mio, del governo e dell’Italia intera».

Ha poi ringraziato i militari «per i sacrifici che fate per difendere la libertà e la sicurezza di persone che non conoscete in una nazione che non è neanche la vostra». «Non sono scelte che si fanno per interesse personale» ha aggiunto, «perché i sacrifici e le difficoltà che vi caricate non hanno un compenso adeguato», ma «sono scelte che si fanno perché ce lo chiede la nostra coscienza».

La premier ha rivolto uno sguardo anche al futuro, all’anno che sta per cominciare, ancora pieno di impegni per i nostri contingenti in vari teatri operativi: «Sono qui per augurare a noi, a voi e all’Italia intera un 2024 che sia soprattutto un anno di orgoglio per la nostra nazione». In un post sui social, nel pomeriggio, Meloni ha detto di aver provato una «grande emozione» nel parlare ai militari che, ha sottolineato, «anche in questi giorni di festa» sono «impegnati in Patria e all’estero per portare pace e sicurezza. La vostra è una dedizione che si muove oltre i confini».