Daniele Capezzone, per colpire Giorgia Meloni usano la strategia del "vedo nero"

Ormai è chiaro: qualcuno vuole avvelenare i pozzi anche in vista della conferenza stampa di inizio anno del premier Giorgia Meloni. Mentre i dati macroeconomici parlano di un Paese in grande ripresa, la sinistra prova a creare il clima del "vedo nero" per mettere in difficoltà l'esecutivo. Il direttore editoriale di Libero, Daniele Capezzone, spiega qual è il gioco sporco delle opposizioni e svela anche i nomi di chi profetizza un 2024 da incubo ignorando la realtà dei fatti.