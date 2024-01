Meloni, Salvini, Tajani: vertice a sorpresa a Palazzo Chigi, sul piatto le regionali

11 gennaio 2024 a

In attesa del consiglio federale della Lega fissato da Matteo Salvini per lunedì con l'obiettivo di discutere dei prossimi appuntamenti elettorali, il leader del Carroccio ha partecipato al vertice con Giorgia Meloni e Antonio Tajani convocato a Palazzo Chigi per cercare di allentare le tensioni sorte all’interno della maggioranza per le candidature alle prossime Regionali e delle prossime Europee.

Le agenzie hanno battuto la notizia con "tripla croce" (segno dell'importanza della notizia) perché il delicato faccia a faccia tra i tre, fissato la settimana scorsa e poi rinviato, serve a chiarire una volta per tutte che anche in questa occasione il centrodestra è unito, compatto per confermare i governi elle regioni che già amministra e magari prendersi anche quelle in mano al centro-sinistra.

Il chiarimento tra i tre leader è necessario: il muro contro muro tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni sulle elezioni regionali in Sardegna - con la Lega, che insiste per la conferma di Christian Solinas alla presidenza della Regione mentre Fratelli d’Italia punta sul sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu - rischia di provocare un pericoloso effetto domino. Spiega Monica Guerzoni sul Corriere che "Salvini spara avvertimenti a tutto campo, dice (a Meloni e Tajani), che se salta Solinas in Sardegna saltano anche Marsilio in Abruzzo e Bardi in Basilicata. E se fino a ieri mattina a via della Scrofa avevano l’impressione che il capitano leghista stesse “mandando avanti Andrea Crippa”, per non esporsi in prima persona, a sera hanno cominciato a prendere sul serio le minacce di Salvini". Braccio di ferro. Muro contro muro. E Giorgia Meloni, com’è noto, non ama fare passi indietro.