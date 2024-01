Elly Schlein, Capezzone: il temino antifascista alla Camera, rinuncia a diventare grande

11 gennaio 2024 a

Una leader che rinuncia a diventare grande. Daniele Capezzone definisce l'intervento di Elly Schlein alla Camera "un temino antifascista", un "comizietto sempre uguale". Mentre dall'Inghilterra alla Francia i progressisti si aprono per cercare consensi e invertire la rotta di una sinistra sempre più in crisi, la segretaria del Pd sembra invece compiaciuta di restare chiusa nel recinto minoritario, persa tra Acca Larentia, saluti romani e il rischio di regime (che non c'è).