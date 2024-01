Giorgia Meloni, question time: gela Fratoianni su Gaza e la guerra in Medio Oriente

24 gennaio 2024 a

a

a

Question Time alla Camera per Giorgia Meloni. La prima interrogazione è di Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana che chiede al premier di esprimere una posizione su Gaza e sulla guerra in Medio Oriente. Fratoianni di fatto contesta l'operazione militare a Gaza che a suo dire sta procurando una strage. Immediata la risposta di Giorgia Meloni che gela subito Fratoianni: "Sia nel testo dell'interrogazione che nelle parole del collega Fratoianni non c'è alcun riferimento a quanto accaduto il 7 ottobre, agli stupri e alle violenze di Hamas sugli israeliani", ha chiarito il presidente del Consiglio.

Poi sempre Meloni ha articolato il suo ragionamento: "L’Italia ha sempre ribadito che il popolo palestinese ha diritto a uno Stato, è una soluzione giusta e necessaria, nell’interesse dei palestinesi e degli israeliani. Noi come Italia dobbiamo dialogare e promuovere un’ulteriore tregua e una seria road map per uscire dal conflitto in Medio Oriente", ha sottolineato. E ancora: "Sul punto di due stati e due popoli io sono in disaccordo con il premier Netanyahu", ha aggiunto il premier. Di fatto qualche giorno fa il primo ministro israeleiano si è detto assolutamente contrario a una soluzione con due Stati e ha promesso che finchè sarà capo del governo non ci sarà spazio per questo scenario. E ancora: "Sul no del governo d’Israele al riconoscimento della soluzione due popoli due Stati in Medio Oriente non condivido la posizione assunta ultimamente da Netanyahu, ma questo non può essere richiesto unilateralmente: la condizione è il riconoscimento del diritto all’esistenza dello Stato ebraico", ha conlcuso Giorgia Meloni.