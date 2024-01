Giorgia Meloni, il format della sinistra: un fuoco al giorno sotto Palazzo Chigi

31 gennaio 2024 a

Il gioco lo conosciamo benissimo: usare ogni caso per attaccare il governo anche quando l'esecutivo non c'entra nulla. La sinistra di fatto rispolvera le vecchie armi ma i colpi e i siluri sul centrodestra non danno frutti: i sondaggi danno sempre la Meloni e FdI davanti a tutti e il Pd e i 5s nel solito limbo. Ecco l'analisi del gioco sporco della sinistra di Daniele Capezzone