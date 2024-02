PiazzaPulita, Mannheimer: "Fiducia alta, a chi piace il governo Meloni"

Roberto Tortora 02 febbraio 2024 a

a

a

Quali sono le preferenze al voto degli italiani? Chi gradisce di più Giorgia Meloni? A pochi mesi dalle elezioni europee, a PiazzaPulita, talk di approfondimento politico e sociale di La7 condotto da Corrado Formigli, si fa il solito report attraverso i sondaggi di Renato Mannheimer.

Formigli parte dalle intenzioni di voto: “Si registra una leggera flessione di Fratelli d’Italia, uno 0,4% in meno e una crescita, invece, di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. In calo di uno 0,5% anche la Lega. Quale fiducia c’è nei confronti di questo governo professor Mannheimer?”.

Meloni in testa, Conte si "mangia" Schlein: il sondaggio che ribalta gli scenari

Il sondaggista fa la sua consueta, lucida, analisi: “Dai sondaggi fatti questa settimana risulta che il governo di Giorgia Meloni ottiene una fiducia abbastanza elevata, anche se inferiore a quella dei governi Draghi e Conte dopo un anno di insediamento, anche se va considerato che erano governi popolarissimi. Questa fiducia nell’attuale governo – spiega il professor Mannheimer – è superiore negli uomini rispetto alle donne e negli anziani rispetto ai giovani. A livello territoriale, invece, c’è un drastico calo di fiducia al Sud, il Sud sembra meno entusiasta. Come la si valuta? La sfiducia di un bacino elettorale importantissimo, com’è il Meridione, è questione primaria per Fratelli d’Italia e vedremo quali conseguenze avrà questa cosa in futuro”.

"Attacca noi e non Meloni? Fuori strada": Schlein all'angolo, rissa con Conte

A questo punto, il conduttore Formigli pone un dubbio al sondaggista: “C’entra qualcosa il reddito di cittadinanza professore?”. Mannheimer concorda su questa tesi: “Sì, potrebbe aver a che fare con l’abolizione del reddito di cittadinanza. Inoltre, mentre in Fratelli d’Italia c’è una totale adesione al governo, nella Lega si registra un 20% di critici e anche questa piccola crepa vedremo che sviluppi avrà da qui in avanti”.



"Il governo piace molto a uomini e anziani". Sondaggio Mannheimer, guarda il video di PiazzaPulita

Alle elezioni manca ancora tanto e, come spesso accade, il partito degli indecisi ha attualmente la maggioranza relativa, pari al 46% dell’elettorato, come riferisce Eumetra, società in cui opera, appunto, Mannheimer. Tra questi, in maggioranza sono donne (57%), poi gli uomini (36%). La campagna elettorale è ancora lunga.