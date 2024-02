Meloni-Schlein, il retroscena: pranzo tra gli staff per il duello in tv

09 febbraio 2024 a

Il confronto tv tra Meloni e Schlein in vista delle Europee? Si farà. E arrivano alcuni indizi. Dopo i contatti telefonici tra gli staff del premier e della segretaria del Pd, potrebbe scoccare l'ora, già a partire dalla prossima settimana, di un pranzo tra i collaboratori delle due leader per decidere le regole di ingaggio. Le tempistiche però va detto, sono ancora lunghe. Il duello non dovrebbe andare in onda prima della fine di marzo.

Prima di allora, la segretaria Elly Schlein sarà impegnata ancora nel suo tour elettorale per l’Italia. Nel frattempo, la segretaria dem continua a cercare la polarizzazione del confronto con la premier, convinta che sia la chiave di volta per arrivare alla soglia psicologica del 20 per cento alle prossime elezioni europee e che le consentirebbe anche, da candidata, di incassare un consenso personale che la blinderebbe (forse) al Nazareno.

Anche in caso di risultato negativo del Pd, è il ragionamento che si fa in Transatlantico, un buon risultato personale, riporta un retroscena dell'Agi, respingerebbe eventuali tentazioni di avvicendamento nutrite dalla minoranza dem. Perché il duello con Meloni abbia successo a livello di numeri alle urne, ragiona una fonte dem di primo piano, è necessario che la competizione elettorale sia reale. Ovvero, che sia Schlein sia Meloni siano in pista con le rispettive candidature. Al momento quella della segretaria è data praticamente per certa, mentre più cauti sono gli alti dirigenti di FdI: "Le elezioni europee potrebbero essere una occasione per verificare il consenso fra i cittadini", ha detto il premier in una intervista di due settimane fa. Staremo a vedere cosa accadrà...