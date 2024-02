Daniele Capezzone: "Patriota che divide l'Italia? Il parto delle migliori menti del Pd"

16 febbraio 2024 a

Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè", la rassegna scorrettissima di Libero, analizza i principali fatti presentati dai principali quotidiani italiani. E il direttore editoriale di Libero non può non soffermarsi sull'intervista di Elly Schlein su Repubblica: "Un paginone enorme per non dire nulla, come al solito". Poi, sempre Capezzone, punge il Pd sul titolone di Repubblica: "La patriota che divide l'Italia". Una citazione del colloquio con la Schlein che mette nel mirino il premier sul fronte dell'Autonomia. E su queste parole, Capezzone è abbastanza ironico: "Si saranno riunite le migliori menti del Pd per partorire questo...". Qui di seguito il video completo della rassegna di Capezzone