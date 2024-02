Casarini vuole denunciare il governo: "I nostri legali lo porteranno in giudizio"

20 febbraio 2024 a

Rieccolo. Ora Luca Casarini, capomissione della Ong “Mediterranea” ed ex leader dei Centri Sociali e dei movimenti No Global vuole trascinare l’esecutivo alla sbarra. «Confermo che i nostri team legali stanno lavorando a pieno ritmo per portare in giudizio il governo italiano e i suoi ministri competenti, perla complicità oggettiva nel reato di respingimento collettivo di profughi e richiedenti asilo, in violazione della Convenzione di Ginevra ex art. 33». Casarini, dunque, spera che per una volta le parti si invertano..