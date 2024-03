La sede del Molise occupata dai clochard

04 marzo 2024 a

a

a

La sede di rappresentanza della Regione Molise a Bruxelles, in Rue de Toulose numero civico 47, è diventata un rifugio per senzatetto ed è stata occupata abusivamente da persone senza fissa dimora. La notizia è stata resa nota dalla determinazione numero 1148 pubblicata il 29 febbraio 2024 sull’albo pretorio, che stanzia 15mila euro per i lavori di ripristino di infissi e porte sventrate per un ingresso forzato nello stabile, che si trova vicino al quadrilatero del potere europeo e alle maggiori Istituzioni Ue. L’immobile, acquistato per 1,6 milioni di euro dall’ex presidente della Giunta regionale Michele Iorio e inaugurata nel 2005 con un evento in pompa magna, risulta «inagibile per problematiche riconducibili alla sospensione delle utenze di somministrazione dei servizi minimi (energia, telefonia, internet, pulizia/igienizzazione dei locali, riscaldamento) nonché alla presenza di infiltrazioni in alcuni locali». La palazzina elegante è anche rifugio di clochard.



«Di recente - si legge sempre nella determina - si sono verificati episodi di occupazione abusiva, da parte di soggetti terzi senza fissa dimora, di ambienti situati nel piano seminterrato dell’immobile». A metà febbraio c’è stato un sopralluogo che ha confermato la presenza di senzatetto nello stabile, dove sono state forzate porte e finestre e danneggiati arredi interni, come denunciato alla Gendarmerie. Ora la Regione Molise ha disposto di intervenire in estrema urgenza per rimettere in sicurezza lo stabile, abbandonato da tempo malgrado un regolamento per concessione dei locali in comododato d’uso risalente al 2018, stanziando 15mila euro per i lavori di ripristino delle parti danneggiate e la bonifica dei locali.

Sulla questa vicenda è intervenuto anche il presidente del Molise Francesco Roberti, che ha fornito alcune informazioni aggiuntive e ha assicurato che si sta lavorando per rendere gli uffici di nuovo operativi al più presto. «I 15mila euro stanziati nei giorni scorsi si legge nella nota di Palazzo Vitale - serviranno per ripristinare gli infissi forzati da ignoti, che si sono introdotti all’interno della struttura. La Regione, inoltre, ha dato mandato, già dal mese di gennaio, a un’impresa italiana che lavora a Bruxelles di effettuare un sopralluogo per avviare tutte le procedure per la ristrutturazione dell’immobile, che necessita di un consolidamento strutturale».



La Regione fa quindi sapere che l’azienda «si è attivata immediatamente e sta valutando alcune opzioni progettuali per permettere all’immobile di tornare a poter ospitare la normale attività lavorativa e di rappresentanza». Infine, conclude la nota: «L’impresa già dal mese di marzo, una volta valutate le diverse opzioni, sarà in grado di iniziare gli interventi per ridare vita alla sede della Regione a Bruxelles». Nel frattempo i dipendenti della Regione Molise, distaccati nella sede di Bruxelles, sono ospitati gratuitamente nella sede della Regione Abruzzo, dove attualmente svolgono la propria attività lavorativa.