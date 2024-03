Elly Schlein, FdI la smaschera: "Scuola? Farebbe meglio a informarsi"

13 marzo 2024 a

Elly Schlein ne combina un'altra delle sue. Prima mette nel mirino il governo poi deve sbattere la faccia sulla realtà. Al centro dello scivolone c'è la critica su un emendamento. Come riporta ilSecolo d'Italia, la Schlein attacca a testa bassa: "on un emendamento approvato a colpi di maggioranza si smantella la riforma della valutazione nella scuola primaria. Una scelta ideologica presa contro il mondo della scuola e della formazione. Per la destra evidentemente valutare significa solo rendicontare e certificare e non descrivere il percorso umano e pedagogico dei bambini e delle bambine. Un salto indietro nel tempo". Dopo la batosta abruzzese, la segretaria del Pd cerca visibilità, ma senza informarsi.

E così arriva la replica durissima della sottosegretaria all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti: "La Schlein farebbe bene ad informarsi prima di trattare argomenti delicati come quello della scuola. Se lo facesse scoprirebbe che nella riforma della valutazione della scuola primaria non è vero che viene eliminata la descrizione del percorso umano e pedagogico degli alunni. Ma allo stesso sarà affiancato un giudizio sintetico più comprensibile per studenti e famiglie. La valutazione non significa stilare giudizi che non possiedono le caratteristiche della trasparenza e della chiarezza".

Infine anche la senatrice Ella Bucalo di Fratelli d'Italia spiega alla Schlein come stanno le cose: "Trovo assurdo l’affondo dell’onorevole Schlein in merito alla riforma della valutazione nella scuola primaria. Evidentemente la Sclein parla senza avere idea dell’argomento. La riforma non solo non smantella alcunché, ma anzi punta alla valorizzazione del percorso didattico degli studenti e del portfolio individuale affiancandolo a giudizi sintetici più chiari e di immediata comprensione per gli stessi studenti e per le loro famiglie. Si rassegni la sinistra: il governo Meloni ha a cuore la formazione e la crescita dei nostri ragazzi. Ha a cuore la scuola".