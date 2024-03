Basilicata, Fassino picchia duro: "Non si costruisce a colpi di maglio"

17 marzo 2024 a

"Amare una comunità significa darle un sogno, declinarlo e mettere in campo ogni energia perchè diventi realtà. Il Pd, il M5s e il centrosinistra, in Basilicata, non sono nulla di tutto questo»: lo scrive in un post il commissario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe. "Hanno superato il limite, aridi di sogni e incapaci di realizzarli. Non meritano alcuna fiducia", conclude Pepe.

Poche parole che fotografano bene cosa sta accadendo nel centrosinistra che di fatto ha dato vita a uno spettacolo indecoroso sulla pelle di Domenico Lacerenza, prima candidato e poi ritirato. a ora volano pure stracci con Piero Fassino che in un'intervista al Corriere punta il dito contro i Cinque Stelle senza mai nominare i grillini: "Non si costruisce l’alternativa alla destra a colpi di maglio, con i veti e le preclusioni. Guardando quel che è accaduto in Basilicata e sta accadendo in Piemonte, credo che tutti, a partire dal M5S, siano chiamati a un cambio di passo". Per Fassino "quel che è accaduto impone una riflessione molto seria. Il Pd è l’unica forza che non pone veti verso altri soggetti del campo progressista". Mentre "chi lo fa persegue una tattica perdente: porre veti riduce l’ampiezza dell’alleanza e spinge chi è escluso verso altri approdi". "Peraltro -fa notare- si è rinunciato a utilizzare l’unico strumento di selezione che consentirebbe ai cittadini di essere coinvolti: le primarie che avrebbero evitato il balletto a cui assistiamo in Basilicata". Insomma, la confusione tra i progressisti regna sovrana.