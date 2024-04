Lucia Annunziata, retroscena: il patto con Vincenzo De Luca in vista delle Europee

20 aprile 2024 a

Dal tam tam impazzito intorno alle liste del Pd per le europee dell'8 e 9 giugno emergerebbe un patto tra Vincenzo De Luca, governatore della Campania, e la giornalista Lucia Annunziata. Secondo un'indiscrezione riportata dal Giornale, il presidente della Regione potrebbe rinunciare ai propri candidati in lista, aiutando l’ex giornalista Rai a conquistarsi una poltrona del Parlamento europeo. Questo strano asse tra De Luca e l'Annunziata sarebbe nato molto tempo fa, quando i due andavano all'Università. Il governatore e la giornalista - scrive Pasquale Napolitano sul Giornale - "hanno un rapporto di amicizia di vecchia data. Senza dimenticare che Annunziata è originaria di Sarno, comune in provincia di Salerno, praticamente il regno di De Luca".

L'accordo fra di loro, inoltre, sarebbe stato benedetto dalla segretaria dem Elly Schlein. Per quel che riguarda quest'ultima, invece, dovrebbe annunciare presto la sua candidatura. Pare che guiderà la lista del Pd nella circoscrizione Isole (Sardegna e Sicilia) e nel collegio Centro. In quest'ultimo caso dovrebbe avere alle spalle Nicola Zingaretti, Matteo Ricci e Dario Nardella. In questo modo, non si dovrebbe andare ad ostacolare la corsa delle donne nelle altre circoscrizioni.

I dem si sarebbero posti come obiettivo quello del 20%. Questa l’asticella che la segretaria avrebbe fissato per restare alla guida del partito fino alle prossime elezioni politiche. Cosa succede se il Pd ottiene meno di quella percentuale? Non sarebbe esclusa, secondo il Giornale, un'anticipazione del congresso dem, con la possibilità che la Schlein decida addirittura di restare a Bruxelles, dicendo addio alla Camera dei deputati.