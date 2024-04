Forza Italia, l'ora dell'orgoglio: "Smentiti i profeti di sventura"

23 aprile 2024 a

Al centrodestra basta il primo exit poll per considerare archiviata con successo la “pratica Basilicata”. Quella “forchetta” iniziale di oltre dieci punti di scarto tra il suo candidato, il governatore uscente Vito Bardi, e lo sfidante di centrosinistra, Piero Marrese, conferma ciò che i maggiorenti della coalizione si aspettavano: un bis senza storia del presidente uscente. Un plebiscito. Il gusto è doppio, poi, se la vittoria arriva dopo le polemiche sul 25 Aprile e il “caso Scurati”. «Non ci hanno visti arrivare perché impegnati a rileggere il famoso monologo», ironizza a spoglio in corso, sulla pagina Instagram di Atreju, la sua festa giovanile, Fratelli d’Italia. In serata arriva la “benedizione” di Giorgia Meloni, che vede nel voto a favore di Bardi la conferma del «sostegno alle nostre politiche».