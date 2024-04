Prima di Domani, Belpietro smaschera Scurati: "Quale martire, la sua propaganda per le elezioni"

24 aprile 2024 a

"Non è un martire: è uno che faceva propaganda politica in vista delle elezioni". Non ci sta Maurizio Belpietro alla narrazione della sinistra che vorrebbe Antonio Scurati come vittima della censura di un governo fascista. Da giorni la sinistra continua a ricamare sulla cancellazione dell'ospitata dello scrittore da Che sarà, programma condotto da Serena Bortone.

Intervenuto a Prima di Domani, il talk show politico di Bianca Berlinguer su Rete 4, il direttore della Verità ha ripercorso i fatti che hanno portato alla cancellazione del monologo su Rai Tre. Secondo Belpietro, lo scrittore avrebbe voluto pronunciare non un discorso ma un comizio che associava Giorgia Meloni alle camicie nere responsabili dell'omicidio di Giacomo Matteotti: "Stava usando il delitto Matteotti per dire sostanzialmente una cosa: Giorgia Meloni è la prosecuzione di quel regime che ha assassinato Matteotti. Lo puoi anche sostenere, andare in piazza a sostenerlo, puoi dirlo alla libreria Feltrinelli".

Tutto legittimo, se non che lo avrebbe voluto pronunciare sulla tv pubblica, pagata da tutti gli italiani, anche quelli che non votano a sinistra: "Certo, pretendere di fare un monologo in televisione, tra l'altro su un servizio pubblico pagato da tutti i contribuenti, è un po' anomalo. L'errore l'ha fatto la Rai, ma lui non può fare il martire".