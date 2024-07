Sondaggio Mentana, Francia non è Italia: FdI sempre più su, Pd in picchiata

08 luglio 2024 a

Come ogni lunedì torna il consueto appuntamento con il sondaggio Swg per il Tg La7 condotto da Enrico Mentana. E, all'indomani del voto in Francia e della vittoria del Fronte Popolare guidato da Jean-Luc Mélenchon, ci sono grosse novità. Questa settimana l'orientamento di voto degli italiani vede in rialzo Fratelli d'Italia dello 0,2% e il Movimento 5 Stelle dello 0,3%, che si attestano rispettivamente al 29,2 e al 10,6%. Stessa percentuale che perde sia il Partito democratico, che cala al 23,3%, sia la Lega, che scende all'8,4%. Stabili invece Forza Italia (8,5%) e Verdi e Sinistra (7%).

Tra i partiti minori Azione e +Europa flettono dello 0,1%. E si attestano rispettivamente al 3,4 e all'1,9%. Italia Viva di Matteo Renzi guadagna lo 0,2% e sale quindi al 2,1%. Invariati invece Pace Terra e Dignità; Noi Moderati +0,1% e Sud Chiama Nord -0,1%.

Mentre la sinistra italiana canta vittoria per una vittoria in Francia di cui non c'entra nulla, alle nostre latitudini la realtà è ben diversa: Fratelli d'Italia continua a salire e il Partito democratico cala a picco. Insomma, i progressisti dovrebbero pensare alle faccende interne piuttosto che celebrare vittorie che non gli appartengono o partire alla ricerca del solito "Papa straniero".