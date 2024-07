Fratelli d'Italia, l'interrogazione contro Fratoianni e Avs: "E' un reato, dovete pagare"

12 luglio 2024 a

a

a

Per Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli della loro novella eurodeputata-testimonial Ilaria Salis, potrebbe arrivare presto il tempo di pagare. Fratelli d'Italia ha infatti presentato formalmente una interrogazione parlamentare per chiedere chiarezza sulle occupazioni abusive di Alleanza Verdi e Sinistra.

"Nonostante un bilancio in attivo di 240.201 euro e i finanziamenti da oltre 110mila euro ricevuti da un'associazione legata al finanziere George Soros, Nicola Fratoianni non paga il debito contratto con l'Inps da oltre 73mila euro, derivante dall'occupazione abusiva di un immobile risalente ai tempi di Sel. Per questo ho presentato un'interrogazione al ministero dell'Interno e a quello dell'Economia e della finanza", annuncia, in sintesi, il deputato meloniano Antonio Baldelli in un intervento a fine seduta nell'aula di Montecitorio.

"Fratoianni, in risposta alla contestazione mossa da un giornalista - continua l'esponente di FdI - ha detto che, anzi, quel debito si trova a bilancio perché , cito testualmente, 'il bilancio del mio partito per trasparenza lo ha previsto, perché noi siamo trasparenti'. Volevo ricordare a Fratoianni che non iscrivere un debito a bilancio è un reato e prevederlo non è un atto di trasparenza, è semplicemente previsto dalla legge" conclude Baltdelli. Anche la Salis, candidata ed eletta nelle fila di Avs alle ultime elezioni europee dello scorso giugno, è invischiata in una imbarazzante storia di occupazione abusiva di una casa popolare Aler a Milano, zona Naviglio pavese.

E proprio sulla Salis verte anche l'ultima battaglia mediatica tra la Lega e il centrosinistra. "Il Pd, pur di polemizzare con la Lega, vuole sfrattare chi è povero o vive in condizioni di disagio? Non c'è da stupirsi: questa è la sinistra abituata a vivere nelle ZTL, nei quartieri chic, che tutela chi occupa le case, come Ilaria Salis, ma che volta le spalle a chi è in difficoltà", è il velenoso commento del deputato leghista Stefano Candiani, in risposta agli attacchi dem sull'emendamento che dà la possibilità ai sindaci di prorogare i termini per le demolizioni in caso di soggetti che risiedono nell'immobile e che hanno disagio socio-economico.