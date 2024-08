Forza Italia, indiscrezioni: tre big passano dal Terzo Polo all'azzurro

02 agosto 2024 a

I malumori nell'ex Terzo polo, tra renziani e calendiani, potrebbero presto portare a una emigrazione corposa verso un altro partito, Forza Italia di Antonio Tajani. "Accogliamo a braccia aperte chi proviene dalle esperienze centriste", ha detto al Tempo il portavoce azzurro Raffaele Nevi. Secondo un retroscena del quotidiano romano, tre parlamentari di Italia Viva e due di Azione sarebbero in procinto di approdare in Forza Italia. Uno dei nomi circolati in questi giorni era stato quello della deputata Naike Gruppioni, che però al Tempo non avrebbe né confermato né smentito i rumors. Quest'ultima, entrata alla Camera con Azione, è poi passata a Iv e ora potrebbe unirsi ai colleghi azzurri.

La situazione sembra essere sul punto di esplodere soprattutto nel partito di Matteo Renzi, dopo che quest'ultimo, a seguito della batosta delle europee, in un'intervista al Corriere della Sera, ha aperto alla possibilità di allearsi col centrosinistra, pare senza confrontarsi prima con dirigenti e militanti di Italia Viva. Una scelta che avrebbe creato non pochi mal di pancia tra i suoi. Lo dimostra l'iniziativa di Filippo Campiotti, presidente milanese di Iv, che ha stilato un documento per chiedere la convocazione di un congresso in cui si decida la linea da tenere e si discuta anche del ricambio del gruppo al vertice. Il documento è stato sottoscritto da quasi 300 dirigenti sia locali che regionali e nazionali.

Intanto Raffaella Paita, coordinatrice del partito, ha dichiarato: "Nella prossima Assemblea nazionale chi vorrà potrà mettere in votazione la proposta di indire il congresso". A commentare, in maniera dura, la nuova linea renziana è stato Goffredo Bettini: "Bene aprire ai centristi, ma non pensiamo che Renzi voglia dare le carte. Serve un soggetto liberale ampio".