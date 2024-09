Giorgio Lovecchio scarica il M5s: "È estremista. Passo in Forza Italia"

04 settembre 2024 a

Le diatribe interne nel Movimento 5 Stelle continuano a radicarsi sempre di più e c'è chi preferisce chiamare la ritirata come l'onorevole pentastellato Giorgio Lovecchio che al Corriere della Sera ha annunciato il suo trasloco politico. "Ormai il M5S è estremista Passo in FI", ha dichiarato l'onorevole per cui "da imprenditore — ho una catena di negozi in franchising in mezza Italia — non mi sento più rappresentato, io che sono sempre stato di principi e formazione liberale", ha aggiunto l'ex grillino che ha anche assicurato di non aver preso questa decisione per via della regola del doppio mandato, "anche perché magari nel frattempo la cambiano", ha osservato.

Lovecchio nel corso dell'intervista ha anche spiegato che la decisione di passare dal Movimento 5 Stelle a Forza Italia non è stato un colpo di testa improvviso. "Erano mesi che covavo un certo malessere, la svolta verso la sinistra più estrema non mi va giù", ha confidato al quotidiano. La domanda ora sorge spontanea: perché proprio Forza Italia?

"È il partito che più si confà ai miei ideali di moderato e apprezzo il percorso imboccato da Antonio Tajani e il ruolo fondamentale che ha acquisito in Europa con Il Ppe", ha spiegato l'onorevole che agli ex colleghi malpensanti ha mandato un avvertimento: "Magari mi daranno del traditore, ma nella vita ognuno fa le sue scelte. Non rinnego il mio percorso ma era tempo di cambiare". Intanto, l'onorevole ha ricevuto anche il benvenuto da parte del presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, "Do il benvenuto al collega Giorgio Lovecchio che ha formalizzato il suo ingresso nel gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera dei Deputati. Sono certo che le sue qualità umane, professionali e politiche concorreranno ad arricchire il nostro lavoro", ha spiegato Barelli annunciando l’arrivo del deputato eletto nelle liste del Movimento 5 stelle.

"Sotto la guida del segretario nazionale Antonio Tajani, con l’impegno profuso da ogni componente del nostro partito, è evidente l’acquisizione di un consenso sempre più esteso sia tra gli elettori e sia tra coloro che sono già impegnati in politica. Questo è il segno che Forza Italia è sulla strada giusta", ha aggiunto. Nella stessa nota, vengono riportate anche le parole di Lovecchio: "Ringrazio il segretario nazionale Antonio Tajani, il presidente Barelli e il commissario della regione Puglia Mauro D’Attis per l’accoglienza ricevuta e per la decisione di condividere una nuova pagina della mia vita politica. Lascio il Movimento 5 Stelle che nell’ultimo periodo ha inteso virare con decisione a sinistra, un perimetro che non coincide con la mia identità politica che affonda le radici nel bacino della cultura liberale. Sono stato attratto dalle iniziative e dalla linea di Forza Italia interpretata da Antonio Tajani a livello nazionale e soprattutto per la leadership dimostrata in Europa".

Forza Italia - conclude Lovecchio - è oggi più che mai il principale contenitore politico moderato e riformatore del paese e ha il pregio di stimolare in modo vincente il coinvolgimento e la partecipazione di coloro che vogliono contribuire con passione alla crescita della nostra comunità»