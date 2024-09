Liguria, esplode la rissa tra Pd e 5s: cosa ha fatto saltare il tappo

28 settembre 2024 a

Le elezioni regionali si perdono a Roma, quando la politica nazionale decide di fare del territorio un campo per regolare i conti e misurare i rapporti di forza interni alle coalizioni. Questa regola aurea i leader di partito dovrebbero tenerla a mente sempre. Andrea Orlando da La Spezia, candidato della sinistra in Liguria, aveva fatto trapelare fin dalle prime ore di temere che Italia Viva fosse una mina per far esplodere il suo campo largo più che una mano per condurlo alla vittoria. Ma l’abbraccio a favore di fotografi tra Elly Schlein e Matteo Renzi aveva spinto i tavoli romani a imporgli di accettare nell’alleanza una lista, Riformisti Uniti perla Liguria, contenente quelli di + Europa, i socialisti e anche qualche seguace dell’ex premier. Giuseppe Conte aveva finto di annuire e accontentarsi che il simbolo di Italia Viva non comparisse nella lista. Renzi aveva perciò ordinato ai suoi di ritirarsi dalle giunte locali dove governavano con il centrodestra. Indicazione seguita da una minoranza, perché i più hanno preferito mollare l’ex rottamatore e restare con Marco Bucci a Genova e le altre formazioni civiche, ma in politica conta anche il gesto. (...)