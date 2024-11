L'America che ci serve è molto diversa dall'Unione europea

06 novembre 2024 a

Quando la polvere si sarà depositata e le emozioni saranno più controllate, verrà il momento di una riflessione fredda e necessariamente controcorrente rispetto alla presunta “saggezza” spacciata dai troppi commentatori italiani: secondo i quali - sintetizzo - occorrerebbe che la nuova Casa Bianca fosse «in sintonia con l’Ue». E apparentemente – rispondendo all’impronta saremmo tutti tentati di dire di sì: meglio la sintonia che la lite, certo.