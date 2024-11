"Trova le differenze": ecco il video che umilia il Pd a Piacenza

10 novembre 2024 a

Le elezioni in Emilia Romagna si avvicinano e la campagna elettorale entra nel vivo. Matteo Salvini sui social ha postato un video che imbarazza e non poco il Pd. Siamo a Piacenza, da un lato il presidio leghista pieno, dall'altro a due passi quello del Pd letteralmente vuoto. E così il segretario del Carroccio infilza i dem: "Trova le differenze", commenta postando il video dell'impietoso confronto. Intanto a Bologna lo scontro che dovrebbe trovare spazio solo nelle parole ha trovato traduzione in assalti alla polizia da parte degli antagonisti. Agenti feriti e il silenzio assordante della sinistra.

E anche su questo il vicepremier, Matteo Salvini, ha voluto dire la sua condannando senza se e senza ma quanto accaduto: "Delinquenti rossi, con sassi e bastoni, all’assalto della Polizia. Il vostro posto non è Bologna, è la galera. Onore alle Forze dell’Ordine". Una giornata terribile quella di ieri a Bologna. Il sabato antifascista delle sfilate in piazza tra collettivi, pro-Pal e antagonisti sta diventando un appuntamento costante per cercare lo scontro con gli agenti. E a sinistra nessuna indignazione. Del resto con le parole ultimamente i dem hanno qualche problema. In tanti dalle parti del Pd hanno dimenticato di ricordare i 35 anni della caduta del Muro di Berlino. Solo un caso?