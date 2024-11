Daniele Capezzone: "Giornaloni freddi su Meloni, Fitto e Milei", la grande rosicata

21 novembre 2024 a

a

a

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Di certo uno dei temi caldi è quello che riguarda l'incontro tra il premier italiano, Giorgia Meloni e il presidente argentino, Javier Milei. Un incontro che però, come sottolinea il direttore editoriale di Libero, non ha scaldato i giornaloni che hanno preferito ignorarlo: "Quando qualcuno devia o è un'anomalia del socialismo dei giornaloni, ecco che allora viene ignorato con freddezza". E stessa cosa si può dire per un altro grande risultato raggiunto dal nostro Paese con la nomina di Raffaele Fitto alla vicepresidenza della Commissione Ue: "Anche in questo caso grande gelo sui giornaloni". Forse, è lecito pensarlo, qualcuno da qualche parte rosica per i risultati raggiunti dal governo? Qui di seguito la clip completa