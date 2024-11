4 di Sera, Nardella: "Pretendere che non si faccia sciopero? Assurdo"

24 novembre 2024 a

"Il sindacato sta facendo il suo lavoro": Dario Nardella del Pd è intervenuto in collegamento con 4 di Sera weekend su Rete 4, dando il proprio sostegno a Cgil e Uil, che hanno annunciato uno sciopero venerdì 29 novembre. Col segretario della Cgil Maurizio Landini che ha addirittura parlato di "rivolta sociale". Nulla di strano, però, per l'ex sindaco di Firenze, che ha detto: "Ora, pretendere che il sindacato non possa neanche fare sciopero mi sembra francamente assurdo. Ma non c'è da meravigliarsi, perché questo governo non è nuovo a toni aggressivi e polemici". Ad avere toni aggressivi, dunque, sarebbe l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni e non chi parla di rivolte.

"Vedete - ha proseguito il dem - Meloni e il suo governo hanno scelto la strada dello scontro in Emilia Romagna, poi c'è stata la polemica della presidente Meloni contro il povero sindaco di Bologna sulle manifestazioni di due settimane fa... Qual è stato il risultato? Il risultato è stato una vittoria straordinaria del centrosinistra, del Pd, e il tracollo della destra". Il riferimento è alla vittoria dei dem alle regionali in Emilia, un dato che ci si aspettava già da prima che cominciasse la campagna elettorale.

