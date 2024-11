In manovra più risorse per imprese e polizia

25 novembre 2024 a

a

a

«Siamo sempre usciti con una posizione unitaria, non ci trattiamo male, un po’ di dibattito politico serve», profetizza Antonio Tajani tre ore prima che inizi il vertice di maggioranza. È una domenica di lavoro, infatti: Giorgia Meloni, Matteo Salvini, il segretario di Forza Italia e Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, si sono dati appuntamento per confrontarsi tra loro e con Giancarlo Giorgetti. La presenza al tavolo del ministro dell’Economia conferma che il principale argomento di discussione – più di chi prenderà il posto di Raffaele Fitto, in partenza per Bruxelles, o della correzione della legge sull’autonomia differenziata dopo la sentenza della Corte Costituzionale - sono le modifiche al testo della manovra. I soldi, insomma: è possibile fare più di quanto già previsto sulla strada dell’alleggerimento fiscale per le famiglie e le imprese? Gli elettori del centrodestra se lo attendono, e servirebbe anche per dare una risposta sul campo a Cgil e Uil, che venerdì 29 protesteranno in piazza contro la politica economica del governo. (...)



Clicca qui, registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi l'articolo integrale di Fausto Carioti