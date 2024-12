Romano Prodi, frecciata a Elly Schlein e Pd? "Cosa ci manca"

01 dicembre 2024 a

a

a

Un messaggio che sembra suonare la sveglia a Elly Schlein quello di Romano Prodi. Premettendo che "il governo certamente sta perdendo consensi", l'ex presidente del Consiglio lancia una frecciata a Pd e compagni: "Però - tuona a Che Tempo Che Fa - ci manca ancora un'opposizione articolata e forte e finché non si ha l'alternativa il governo non governa ma esiste".

Nello studio di Fabio Fazio sul Nove, Prodi torna su quella che definisce un'alternativa credibile. Per raggiungerla "serve un programma che non sia solo negare quello che altri fanno ma preparare le novità di cui abbiamo bisogno". E ancora: "La riforma sanitaria è stata fatta nel '78, io allora ero un promettente giovane ministro... Ora la dobbiamo rinnovare. Bisogna proporre, non solo dire 'vogliamo soldi in più' ma occorre rinnovare anche il tessuto del funzionamento della sanità".

Tempo addietro, in vista delle Europee, tra Schlein e Prodi c'era stata qualche frizione. Il motivo? Le liste e perché ha rinunciato a inserire il suo nome nel simbolo: "Io Prodi lo ascolto sempre. Sin da quando gli portammo la maglietta 'Siamo più di 101' è un punto di riferimento importante per me. Ciò non vuol dire che io debba essere sempre d'accordo con lui e credo che sia meglio così rispetto ai tempi in cui tutti fingevano di ascoltare per poi pugnalare alle spalle", diceva la leader del Pd rispondendo a una domanda sulle critiche mosse dall'ex premier e federatore dell'Ulivo alla scelta di candidarsi alle europee.