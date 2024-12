Lega, assolto il tesoriere Alberto Di Rubba: "Avanti più forti"

13 dicembre 2024 a

"Assoluzione piena 'perché' il fatto non sussiste': Alberto Di Rubba, tesoriere della Lega, e' stato giudicato non colpevole, dalla Corte di appello, per i reati di peculato e false fatturazioni, in relazione all'inchiesta Lombardia Film Commission".

A darne notizia e' una nota della Lega. "Non ho mai avuto dubbi sulla correttezza del mio operato", commenta lo stesso Di Rubba spiegando che "e' stata dura farsi largo tra pregiudizi e accuse infamanti, ma la verità ha una forza inarrestabile per chi la sa aspettare". "Il mio pensiero - riprende - va a quelli che non hanno avuto la forza di combattere per l'affermarsi della verità e a chi mi ha sostenuto in questi anni. Andiamo avanti piu' forti e convinti di prima". L'esponente leghista rivolge anche "un ringraziamento particolare a Matteo Salvini, che prima di tutti ha creduto in me chiamandomi a collaborare con un ruolo di grande responsabilità nella Lega". La fine di un calvario giudiziario su cui si era abbattuta una tempesta mediatica che anche in questo caso, come spesso accade a certa stampa, si è conclusa con una assoluzione.