Alessandra Todde, rivolta M5s contro la governatrice: "Dovreste dimettervi tutti"

In attesa di capire se la sua giunta dovrà decadere oppure no, la governatrice delle Sardegna Alessandra Todde deve far fronte con una grana tutta politica e non "burocratica": l'opposizione del Movimento 5 Stelle, il "suo" partito. Una contraddizione in termini ma fino a un certo punto, perché tutti sapevano al di là della propaganda che il tanto decantato "campo largo" del centrosinistra sarebbe esploso di fronte alle prime, importanti scelte.

Così succede, senza troppo stupore, che i grillini si schierino contro il Pd e la loro governatrice su un tema assai sensibile come la costruzione del termovalorizzatore. Quello romano, ricorda giustamente Repubblica, fu l'origine della mozione di sfiducia posta da Giuseppe Conte contro il governo di Mario Draghi ma se all'ora poteva sembrare un pretesto perfetto, una mossa strategica studiata, qua la situazione è ben più deflagrante perché riguarda la tenuta di una maggioranza di centrosinistra nata tra mille difficoltà da meno di un anno.

Il termovalorizzatore di Tossilo, in provincia di Nuoro, era stato bocciato nel 2015 dal Tar sardo. Un progetto cruciale, che dovrebbe "assorbire" i rifiuti di 147 comuni dell'isola, ma avversato dalla galassia a cui da sempre guarda il Movimento, comitati locali e ambientalisti vari. Ma l'impianto serve, il Pd preme e la Todde, anche a costo di deludere il Movimento, ha aperto: "Verranno controllate rigorosamente tutte le autorizzazioni, e non esiste alcuna possibilità che l’impianto venga privatizzato. Sarà nostra cura seguire tutta questa fase di collaudo e la gestione del concorso per l’individuazione del nuovo personale"

Apriti cielo. L'eurodeputato M5s Dario Tamburrano è partito in quarta: "Vi dovreste dimettere tutti", ha tuonato sui social rieccheggiando le vecchie campagne dell'ex garante Beppe Grillo. Una frizione esplosiva che rischia addirittura di far passare in secondo piano le contestazioni sulla presunta errata rendicontazione delle spese elettoriali (l'udienza del ricorso contro il provvedimento è fissata per il prossimo 20 marzo). Perché sul termovalorizzatore, se i 5 Stelle non faranno una retromarcia/harakiri, l'incompatibilità all'interno della maggioranza è ormai manifesta.

L'imbarazzo nell'entourage della Todde è evidente, con il suo portavoce Jacopo Gasparetti che ha rimproverato Tamburrano: "Ma prima di fare post del genere, confermando tra l’altro di non sapere nulla su ciò che accade in Sardegna, non avrebbe avuto più senso chiedere un confronto? Alzare il telefono e scrivere? Chiedere a un tuo collaboratore di mettersi in contatto con noi? Prima di fare un post così, non avrebbe avuto più senso parlare con i diretti interessati?".