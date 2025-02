Sondaggio Emg, FdI al 30% e il Pd scivola negli abissi: ecco a quanto sale il distacco

14 febbraio 2025 a

Sia per il Pd che per Fratelli d'Italia i sondaggi segnano un calo. Eppure la contrazione è ben diversa per i due partiti. FdI resta comunque al 30,6 per cento nei consensi a livello nazionale, mentre i dem scivolano fino al 24 per cento. Numeri che parlano di una distanza, tra le due forze, di ben 6 punti percentuali. Nonostante il caso Almasri e il braccio di ferro con la magistratura, Emg per Agorà premia infatti il governo di Giorgia Meloni: la Lega di Matteo Salvini scende sì, ma non va sotto l'8 per cento e si ferma all’8,9%. Balzo in avanti invece per Forza Italia guidata da Antonio Tajani, che recupera lo 0,4 per cento in neanche una settimana e si fissa all’8,6. Prosegue infine il buon trend nel 2025 per il partito di Maurizio Lupi. Noi Moderati si piazza all'1,4 per cento su scala nazionale.

Per quanto riguarda le opposizioni, il Movimento 5 Stelle vanta una certa tenuta: la forza politica guidata da Giuseppe Conte registra l’11,3 per cento. E ancora, Alleanza Verdi e Sinistra italiana al 6, Italia Viva al 2,7 e Azione al 2,2. Insomma, i numeri sorridono al centrodestra.

Se ne è accorto lo stesso premier. Giorni fa, con l'esecutivo al centro della polemica politica, la leader di FdI ha voluto mandare a tutti un chiaro messaggio: "Nonostante gli attacchi gratuiti quotidiani e i tentativi di destabilizzare il Governo, il sostegno degli italiani rimane solido". A corredo la rilevazione di Supermedia Youtrend in cui FdI è al 30,1 per cento, +0,5 rispetto al 16 gennaio. In mezzo c'erano stati il viaggio a Washington per l'insediamento di Donald Trump, quello in Arabia Saudita con gli accordi da circa 10 miliardi di euro e il caso Almasri.