Fazzolari inchioda Conte: "I fatti scandalosi che i giornali non raccontano"

28 febbraio 2025 a

a

a

"Dalla Commissione parlamentare Covid stanno emergendo delle cose assolutamente scandalose e la cosa più scandalosa è che i grandi media non stiano dando risalto a quanto sta emergendo".

Intervistato da Bruno Vespa all'evento Forum in Masseria, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari porta un nuovo durissimo attacco a Pd e Movimento 5 Stelle, e in particolare all'ex premier Giuseppe Conte che guidò l'Italia durante la prima fase della pandemia.

"Scoperte inquietanti, andremo fino in fondo": FdI, una bomba su Giuseppe Conte

"Intanto la Commissione sta facendo un ottimo lavoro, una serie di audizioni dalle quali in sostanza, su un aspetto specifico, e cioè l'acquisto delle famose mascherine, stanno emergendo delle cose assolutamente gravissime, anche di rilievo penale, e che finora hanno avuto molto meno riscontro penale di quanto a mio avviso dovrebbero avere", sono le parole del braccio destro della premier Giorgia Meloni.

"Guardi questo video e poi non parli più": FdI spiana Giuseppe Conte così | Guarda

"Abbiamo avuto in sostanza - ha spiegato il sottosegretario - una situazione nella quale delle grandi e affermate aziende, con fatturati plurimilionari, sono state escluse dalla possibilità di importare le mascherine. Una di queste società si è vista riconosciuta dalla Procura di Roma un danno e ha condannato la Presidenza del Consiglio a pagare 203 milioni di euro di danni causati perché gli è stato precluso di poter importare le mascherine in Italia e nel frattempo, invece, venivano fatte importare miliardi di euro di mascherine a società create il giorno prima da soggetti che non avevano mai fatto impresa in vita loro, trasportando mascherine con certificazioni false e mascherine che non avevano le caratteristiche per poter evitare il contagio. Quindi questo scandalo clamoroso di società escluse, perché probabilmente non affini a un determinato sistema, e altri soggetti ai quali sono stato riconosciuto miliardi e miliardi di importazioni di false mascherine, causando anche un danno di salute agli italiani, è qualcosa che dovrebbe, a mio avviso, essere tutti i giorni sulle prime pagine dei giornali".

"Invece - ha concluso Fazzolari - si sta con grandissima fatica tentando di raccontare questa cosa nella totale omertà di chi invece ne dovrebbe parlare".