Crosetto, la confessione inedita su Sergio Marchionne: "La stessa passione segreta, il poker online"

Guido Crosetto si racconta in una lunghissima intervista al Corriere. Il ministro della Difesa parla del suo passato, dei suoi inizi in politica ma anche delle amicizie più sincere che ha avuto. E una di queste è quella con Sergio Marchionne: "Lo conobbi davanti a una bistecca quando venne a Torino. Condividevamo la passione segreta per il poker online, l’unica distrazione dal lavoro che Sergio si concedeva. Mai visto uno lavorare così tanto. La sua scomparsa è stata una grave perdita per il Paese".

Poi parla anche del suo rapporto con Edoardo Agnelli: "Lo conobbi una sera a una festa a Torino. Diventammo amici e in certe giornate condivisi le idee, la cultura e anche le inquietudini di quel ragazzo così colto, educato, cortese e così introverso da essere l’opposto del padre, l’avvocato. Lo dico senza problemi: non sono in possesso di una verità alternativa ma non ho mai creduto al fatto che Edoardo si sia suicidato. E non sono il solo".

Infine spazio anche a Pietro Ferrero: "Per dire di chi stiamo parlando. Un giorno c’è una tappa del Giro d’Italia che parte da Alba. Alla partenza c’è una sorta di zona vip dove accedono, insieme ai corridori, personalità di vario tipo tra cui il sottoscritto. Oltre la transenna, in mezzo a centinaia di persone comuni, scorgo Pietro, col collo all’insù, che cercava di vedere quello che succedeva da questa parte. “Pietro, che fai là?, vieni di qua”, gli dico. Attenzione: stiamo parlando dell’uomo che faceva lo sponsor principale del Giro, eh? Eppure, se ne stava mischiato alla folla, quasi vergognandosi di superare la transenna, “no, no, non ti preoccupare Guido, sono solo uscito un secondo dall’ufficio e non ho il pass per entrare...”. Il pass per entrare, capito? Da quello che pagava tutta la baracca! La sua morte mi ha addolorato e mi addolora ancora. Abbracciando il padre Michele nel giorno in cui arrivò la notizia scoppiai in un pianto irrefrenabile".