Sondaggio Bidimedia, Meloni vola e la sinistra arranca: ecco tutte le cifre

24 marzo 2025 a

Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni continua a essere primo partito, superando di gran lunga tutti gli altri: lo certifica l'ultimo sondaggio condotto da Bidimedia, secondo cui il partito della premier ha acquisito un +0,5%, attestandosi così al 28,9% e confermando la leadership della presidente del Consiglio. Questa crescita, infatti, rafforza non soltanto la posizione nella coalizione di governo ma anche la sua figura a livello nazionale. Per quanto riguarda gli altri due partiti di centrodestra, invece, Forza Italia, guidata da Antonio Tajani, perde lo 0,2% e scende all’8,8%. Mentre la Lega di Matteo Salvini cala dello 0,4% e tocca quota 8,2%.

In affanno il centrosinistra, col Partito Democratico di Elly Schlein che scivola al 23,8%, registrando un calo dello 0,8%. Un passo indietro significativo per il principale partito di opposizione. Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, invece, arretra di poco e perde lo 0,1%. Piccoli segnali di ripresa, invece, per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte: una lieve la crescita, dello 0,1%, porta il partito all’11,1%.

Andando a vedere i partiti minori, poi, ci sono Azione di Carlo Calenda che sale al 2,7%; Italia Viva di Matteo Renzi stabile al 2,2%; +Europa di Riccardo Magi che guadagna lo 0,3% e raggiunge l’1,7%. La rilevazione ha preso in considerazione non solo le intenzioni di voto, ma anche il gradimento per il governo e la premier. La fiducia in Giorgia Meloni aumenta di un punto, toccando il 38%. Mentre l’approvazione generale del governo è al 35%.