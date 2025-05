"Propaganda per l'astensione": La Russa manda in tilt il Pd

Votare ai referendum di giugno? "Io continuo a dire che ci penso, però di una cosa sono sicuro: farò propaganda affinché la gente se ne stia a casa, poi io magari vado a votare...", dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa durante l’incontro 'Spazio Cultura' in corso a Firenze. Sono bastate queste poche parole da parte della seconda carica dello Stato per far infuriare la sinistra che non perde occasione per attaccare gli esponenti del centrodestra. La reazione più scomposta arriva dal dem Arturo Scotto: "Il presidente del Senato La Russa, ha dichiarato che farà propaganda perché la gente resti a casa al Referendum. Non era mai accaduto che la seconda carica dello Stato facesse un appello di questo tipo. Nel giorno tra l’altro in cui piangiamo la morte di Aldo Moro e di Peppino Impastato, due martiri della democrazia. Siamo di fronte a un atteggiamento che non esito a definire eversivo".

Non poteva mancare Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde: "Il presidente del Senato che fa campagna per l’astensione è una dichiarazione di guerra alla Costituzione e alla nostra democrazia. Si dimetta e torni nella sua casa ad ammirare i busti del suo duce. Questo è un motivo in più per andare a votare 5 Sì al referendum dell’8 e 9 giugno!".