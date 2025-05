La sinistra sequestra il Papa: Leone XIV strattonato "come Bergoglio"

Papa Leone XIV non ha fatto nemmeno in tempo a indossarla, che già la sinistra lo tira perla mozzetta, nel tentativo disperato di farlo passare per la fotocopia - possibilmente un po’ sbiadita - del suo predecessore, Francesco. Ai commentatori dem, ancora in lacrime per la bocciatura dell’assai più gradito cardinale di Bologna Matteo Zuppi, non resta che provare a rifarsi sul nuovo Pontefice che, carica a parte, nelle sue prime parole e nei suoi primi gesti sembra aver inaugurato un regno assai diverso da quello di Bergoglio.



Così alla sinistra non resta che l’improbabile. Dai ringraziamenti accorati al suo predecessore- cosa peraltro piuttosto ovvia - a quelle parole «pace» e «ponti per il dialogo» che a sinistra hanno strumentalmente interpretato come segno di continuità con Papa Francesco. Un modo strabico di leggere la storia perché quei concetti, più che con il Papa argentino, sono in continuità con la bimillenaria storia della Chiesa. Per non parlare della retorica del Leone novello anti-Trump, pronto a ricacciare all’inferno quel diavolo di Donald e i suoi cattivissimi Maga. Eppure a leggere e ascoltare le dichiarazioni dei novelli cantori di Leone, qualche risata ce la siamo pure fatta. Corrado Formigli, nel suo video editoriale a Piazza Pulita, ha raggiunto vette notevoli. Leggete: «Dalla biografia e da quello che abbiamo ricostruito, mi piace più pensare che Leone XIV sia un messaggio particolarmente forte, innovativo. C’è l’America di Trump, l’America dei muri, l’America dei deportati in catene, l’America della riduzione dei diritti civili» e c’è poi «l’America di quei cardinali che si sono battuti per i diritti, per allargare lo sguardo, per costruire ponti. Prevost - sentenzia Formigli - è l’altra America, non è l’America di Donald Trump».

Addirittura Leone è «il primo pontefice americano che il conclave elegge per “sabotare” il progetto egemonico di questa nuova oligarchia americana, sabotarlo coi valori della cristianità». Per Tommaso Montanari, invece, lo schiaffo a Trump è stato linguistico, perché il Papa «ha parlato alla sua comunità nella lingua che Trump ha cancellato dal sito della Casa Bianca degradandola». Mica perché voleva ringraziare la comunità peruviana che lo ha accolto ed adottato per 20 anni, ma va la, l’ha fatto per indispettire il presidente Usa.