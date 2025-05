Fdi ha superato il 30%. E il Pd...: il sondaggio è pazzesco

Consensi elettorali in continua ascesa per Fratelli d’Italia. Lo ha confermato Enrico Mentana illustrando l’ultimo sondaggio Swg per TgLa7. Il direttore ha sottolineato una crescita dello 0,3% in una settimana: percentuale che porta il partito di via della Scrofa a un vigoroso 30,4 dei consensi. Un risultato importante che consolida ulteriormente la leadership politica di Giorgia Meloni. Il governo di centrodestra procede col vento in poppa e la nostra premier, a dispetto dei gufi che la volevano in caduta libera fin dai primi giorni del suo incarico a Palazzo Chigi, piace. Piace perché ha sempre seguito il buon senso, invece di piegarsi al politicamente corretto; ha superato le quote rosa cancellando la guerra dei sessi. Giorgia è una vincente sia in politica nazionale, sia internazionale, e i numeri lo dimostra no.

Il sondaggio Swg ribadisce la centralità di Fratelli d’Italia nel panorama politico che si distacca ulteriormente dalle forze dell’opposizione. Il Partito democratico registra una nuova flessione dello 0,1% in sette giorni scendendo al 22,4%. La distanza dal partito di maggioranza si fa sempre più marcata mettendo ancor più in crisi la leader dem che probabilmente gli elettori di sinistra non l’hanno ancora vista arrivare. Elly Schlein a poco più di due anni dalla conquista della segreteria è ancora ferma a un bla-bla dei principi: quote di genere, rispetto della diversity, conversioni ecologiche, dalle quali persino l’Unione europea sta prendendo le distanze, dopo essere stata illuminata da Trump. Le politi che del lavoro di Elly? Ridurre l’orario a parità di salario, un vecchio progetto di Fausto Bertinotti, fallito ovunque si sia tentato. Se continua così non è un problema per il governo di centrodestra. Potrebbe esserlo solo se a sinistra qualcuno facesse davvero politica. Al momento il fronte progressista è un falò della vanità, tutti insieme apparentemente, in realtà ciascuno corre da solo e fa il proprio gioco per mostrarsi il più anti-Giorgia. Polemici e mai con una proposta seria. E gli italiani non sono scemi.