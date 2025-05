Che compagni, nel Pd: minacciano di morte Fassino e a difenderlo è Fdi

Quando dicono che i “compagni” si spalleggiano l’uno con l’altro mentre a destra sono litigiosi e se le danno di santa ragione, bisogna ricordare il compagno Fassino. Mentre la destra lo difende, i suoi colleghi di partito, almeno in pubblico, hanno preferito tacere di fronte alla violenza verbale scatenata da uno di loro. «Ad ammazzarlo non si fa peccato» è la frase shock scritta dal consigliere comunale dem di Cagliari, Davide Carta, a commento di un post su Facebook sul profilo di un attivista sardo indignato con Fassino per come si è comportato in Aula durante il minuto di silenzio per le vittime di Gaza chiesto dal leader dei Cinquestelle, Giuseppe Conte.

Insomma, oltre agli attacchi feroci del militante con la kefiah, contro l’ex segretario dei Ds è arrivato l’anatema del consigliere che poi, a polemica scoppiata, ha provato in modo goffo a scusarsi parlando di «iperbole». Il discorso, però, è un altro. Quante volte da sinistra si ergono a maestrini di buone maniere, a pacificatori del mondo contro i “cafoni” che oggi stanno al governo, quante volte gli avversari vengono accusati di fomentare l’odio politico, senza guardare in casa propria? Nel Pd pare l’abbia capito solo la deputata Simona Malpezzi, l’unica a distanza di due giorni dal mortifero post, ad avere espresso vicinanza al compagno Piero, forse perché è la capogruppo dei dem nella Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, e nel caso di Fassino, di intolleranza, ce n’è parecchia per via delle sue posizioni “terze” rispetto alla questione palestinese. L’ex sindaco di Torino, a differenza di molti “democratici”, non ritiene che quello compiuto da Israele sia un genocidio, di certo non è un antisemita e contesta il fatto che ogni ebreo debba essere accusato di crimini nel mondo da quando al governo c’è Benjamin Netanyahu, il quale ha «enormi responsabilità», ha dichiarato più volte, ma chi nega i massacri di Hamas compiuti il 7 ottobre 2023 ne ha altrettante. Una voce critica, quella dell’ex ministro, rispetto alla maggior parte della sinistra Pro-Pal e per questo scomoda perfino all’interno della stessa opposizione che in politica estera si conferma divisa sia in Italia che nell’emiciclo di Strasburgo.