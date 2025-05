Capezzone: "Nessun commento", ecco chi resta in silenzio davanti all'orrore

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Il direttore editoriale di Libero non può che notare il silenzio dei giornaloni in sede di commento su quanto accaduto a Washington. Nessuna presa di posizione che condanni la propaganda pro-Pal e la barbarie di Hamas. Insomma, nemmeno due giovani ammazzati a bruciapelo son bastati a far ricredere chi giustifica gli orrori dei tagliagole. Qui di seguito la rassegna completa di Daniele Capezzone