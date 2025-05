Giuliano Amato difende Katharina Zeller: "Ha fatto bene a rifiutare il Tricolore"

Clamoroso: anche Giuliano Amato sta dalla parte di chi rifiuta il Tricolore. L'ex premier infatti difende la neo-sindaca di Merano, Katharina Zeller che ha detto "no" alla fascia nella cerimonia di passaggio di consegne in Comune.

E il Dottor Sottile non usa giri di parole, come riporta IlSecolo d'Italia: "Zeller ha chiaramente reagito a un maschio impositore che, profittando anche del fatto che lei era donna, le stava imponendo la fascia tricolore, in un momento in cui non era prevista perché era solo lo scambio tra loro due. Sono episodi che è bene fare scivolare il più possibile senza piantarci grosse grane ma raccogliendoli come segnale che ci sono ancora delle frizioni che hanno bisogno di essere sciolte”, ha affermato presidente emerito della Corte costituzionale durante il suo intervento alla festa per gli 80 anni del quotidiano locale ‘Alto Adige’, trasmesso da Tv33.